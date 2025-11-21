На Среднем Урале почти 2,4 тысячи ветеранов СВО прошли диспансеризацию

В Свердловской области диспансеризацию участников СВО проводят более 15 медицинских организаций. За десять месяцев текущего года обследовали порядка 2,4 тысячи человек, включая пятерых женщин. Участники спецоперации, помимо стандартного перечня обследований, могут получить консультации хирурга, невролога, офтальмолога, оториноларинголога и психиатра.
«Наша задача — не просто констатировать проблемы, а оперативно их решать, обеспечивая качественную медицинскую помощь тем, кто защищает наше Отечество», — подчеркнула и.о. начальника Свердловского клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Валентина Ямпольская.
В ходе обследований у участников СВО выявлено более 1,2 тысячи случаев заболеваний, большинство из них связаны с повышенным кровяным давлением. У одного свердловчанина врачи выявили злокачественное новообразование.
«На получение высокотехнологичной медицинской помощи после диспансеризации направлены 14 человек, на санаторно-курортное лечение — 31 свердловчанин. По итогам обследований 868 ветеранов СВО взяты под диспансерное наблюдение», — рассказали в минздраве.