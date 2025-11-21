На Среднем Урале почти 2,4 тысячи ветеранов СВО прошли диспансеризацию

В Свердловской области диспансеризацию участников СВО проводят более 15 медицинских организаций. За десять месяцев текущего года обследовали порядка 2,4 тысячи человек, включая пятерых женщин. Участники спецоперации, помимо стандартного перечня обследований, могут получить консультации хирурга, невролога, офтальмолога, оториноларинголога и психиатра.