Аналитик из США указал на признак скорого разгрома ВСУ

Военный эксперт, подполковник ВВС США в отставке Дэниэл Дэвис рассказал о характерном признаке, который указывает на неизбежное поражение украинской армии в скором времени. По мнению аналитика, на грядущий крах указывает дефицит в ВСУ живой силы и вооружения, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Свой прогноз подполковник в отставке представил на канале видеохостинга. Он уточнил, что боевое противостояние между Москвой и Киевом завершится тогда, когда воевать в рядах ВСУ будет некому, сообщает «Лента.ру».

Он добавил, что у западных союзников Украины уже нет в арсеналах запасов оружия и боеприпасов, чтобы поставлять их украинской армии, а Россия, напротив, продолжает укреплять мощь своих вооруженных сил.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский запретил военнослужащим украинской армии признавать сдачу городов и приказал удерживать позиции до «последнего бойца». Российский дипломат подчеркнул, что ВСУ несут колоссальные потери, но Киев отказывается сесть за стол переговоров.