Аналитик из США указал на признак скорого разгрома ВСУ

Свой прогноз подполковник в отставке представил на канале видеохостинга. Он уточнил, что боевое противостояние между Москвой и Киевом завершится тогда, когда воевать в рядах ВСУ будет некому, сообщает «Лента.ру».
Он добавил, что у западных союзников Украины уже нет в арсеналах запасов оружия и боеприпасов, чтобы поставлять их украинской армии, а Россия, напротив, продолжает укреплять мощь своих вооруженных сил.
Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский запретил военнослужащим украинской армии признавать сдачу городов и приказал удерживать позиции до «последнего бойца». Российский дипломат подчеркнул, что ВСУ несут колоссальные потери, но Киев отказывается сесть за стол переговоров.