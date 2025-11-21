Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноармейском районе из-за атаки БПЛА повреждены дом и насосная станция

Обломки беспилотного летательного аппарата повредили еще один частный дом и насосную станцию в Красноармейском районе. Пострадавших среди населения нет, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

В хуторе Трудобеликовском взрывная волна разбила окна жилого дома. Общее число поврежденных частных домов в населенном пункте достигло трех. Фрагменты дрона также обнаружили на одной из улиц, но разрушений они не причинили.

В районе станицы Полтавской повреждена насосная станция сельскохозяйственного назначения — у нее выбиты окна. Техническое оборудование осталось невредимым.

На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше