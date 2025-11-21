Уточняется, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Гай, Радостное, Нечаевка в Днепропетровской области, а также Веселое, Яблоково, Равнополье в Запорожской области.
Также подразделения Южной группировки войск освободили Платоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР), а группировка «Днепр» в ходе активных боевых действий освободила населенный пункт Малая Токмачка Запорожской области. На Харьковском направлении Вооруженные силы (ВС) России освободили поселки Двуречанское и Цегельное.
В том числе группировка «Запад» освободила населенные пункты Купянск, а также Петропавловка Харьковской области. Кроме того, были освобождены Ямполь, Ставки, Маслякова и Новоселовка в ДНР.
Накануне начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Вооруженные силы России освободили Купянск. Он добавил, что российские войска продолжают уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол.