Минобороны опубликовало видео из освобожденного Купянска

На кадрах, опубликованных министерством, показано уничтожение боевой техники и позиций ВСУ, а также живой силы противника с помощью БПЛА и нанесения высокоточных ударов. Также на видео показаны бои за город и действия российских военнослужащих.
Соединения группировки «Запад» освободили Купянск, заявил накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Сегодня в сводке Минобороны сообщило, что «завершено освобождение города Купянск Харьковской области и продолжается уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол».
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше