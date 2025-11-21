Ричмонд
Минобороны опубликовало видео из освобожденного Купянска

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Минобороны России показало видео из освобожденного Купянска.

На кадрах, опубликованных министерством, показано уничтожение боевой техники и позиций ВСУ, а также живой силы противника с помощью БПЛА и нанесения высокоточных ударов. Также на видео показаны бои за город и действия российских военнослужащих.

Соединения группировки «Запад» освободили Купянск, заявил накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Сегодня в сводке Минобороны сообщило, что «завершено освобождение города Купянск Харьковской области и продолжается уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол».

