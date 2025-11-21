Ричмонд
Bloomberg: Британия выбрала воинские подразделения, которые готова направить на Украину

Великобритания после серии разведывательных поездок определила, какие воинские подразделения она направит на Украину в случае прекращения боевых действий, передает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: НАТО
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Министр обороны Джон Хили в среду на пресс-конференции в Плимуте рассказал, что Великобритания в течение лета проводила проверки готовности и разведывательные операции на территории Украины. После этого она обновила свои планы по отправке войск в страну в рамках «коалиции желающих». Британские военачальники определили, какие подразделения будут размещены на Украине и где будет находиться их штаб, пишет Bloomberg.

Мы руководили разведкой на Украине, поэтому знаем, какие подразделения будем использовать, как мы их разместим и какие роли они будут играть.

Джон Хили
министр обороны Великобритании

На покрытие первоначальных расходов по отправке своих войск на Украину Лондон готовится потратить более 100 млн фунтов, уточнил Хили.

По его словам, планы будут доработаны с другими членами коалиции в соответствии с потребностями Киева и будут скорректированы в зависимости от условий любого мирного соглашения. Он заверил, что его «воодушевили» новости о военной делегации США в Киеве и перспективе установления мира.

Как напоминает Bloomberg, ранее Британия заявила, что планирует разместить своих солдат вдали от линии фронта. Она с начала конфликта готовила украинские войска на территории Великобритании, но теперь хочет иметь возможность обучать их непосредственно на Украине и восстановить ее сухопутные силы.

