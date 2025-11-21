Bloomberg: Британия выбрала воинские подразделения, которые готова направить на Украину

Министр обороны Джон Хили в среду на пресс-конференции в Плимуте рассказал, что Великобритания в течение лета проводила проверки готовности и разведывательные операции на территории Украины. После этого она обновила свои планы по отправке войск в страну в рамках «коалиции желающих». Британские военачальники определили, какие подразделения будут размещены на Украине и где будет находиться их штаб, пишет Bloomberg.
Мы руководили разведкой на Украине, поэтому знаем, какие подразделения будем использовать, как мы их разместим и какие роли они будут играть.
На покрытие первоначальных расходов по отправке своих войск на Украину Лондон готовится потратить более 100 млн фунтов, уточнил Хили.
По его словам, планы будут доработаны с другими членами коалиции в соответствии с потребностями Киева и будут скорректированы в зависимости от условий любого мирного соглашения. Он заверил, что его «воодушевили» новости о военной делегации США в Киеве и перспективе установления мира.
Как напоминает Bloomberg, ранее Британия заявила, что планирует разместить своих солдат вдали от линии фронта. Она с начала конфликта готовила украинские войска на территории Великобритании, но теперь хочет иметь возможность обучать их непосредственно на Украине и восстановить ее сухопутные силы.