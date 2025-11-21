Главное из брифинга Минобороны 15 — 21 ноября 2025 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов
С 15 по 21 ноября ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов.
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК Украины и объекты газоэнергетического комплекса, обеспечивающие их работу;
- транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ;
- места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
ВС РФ за неделю освободили 16 населенных пунктов
За неделю российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Двуречанское, Цегельное, Купянск, Петропавловка в Харьковской области;
- Яблоково, Равнополье, Веселое, Малая Токмачка в Запорожской области;
- Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь, Платоновка в ДНР;
- Гай, Нечаевка и Радостное в Днепропетровской области.
Группировка «Север» наступает в Харьковской области
В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение восьми бригадам, штурмовому полку и батальону беспилотных систем ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали четыре бригады, штурмовой полк и пограничный отряд погранслужбы Украины.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1155 боевиков. Также ВСУ лишились танка, девяти боевых бронированных машин, 85 автомобилей, восьми орудий полевой артиллерии, семи станций РЭБ, 31 склада боеприпасов и материальных средств.
«Запад» ликвидирует боевиков ВСУ на берегу реки Оскол
Подразделения «Западной» группировки держат под контролем город Купянск Харьковской области и продолжают уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. В течение недели бойцы ВС РФ нанесли поражение девяти бригадам противника.
Потери ВСУ составили: свыше 1570 военнослужащих, четыре танка, 32 боевые бронированные машины, 133 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии, 29 складов боеприпасов и 58 станций РЭБ.
Подразделения «Юга» заняли новые рубежи
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары девяти украинским бригадам.
ВСУ потеряли свыше 1195 бойцов, танк, 21 боевую бронированную машину, 115 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, 12 станций РЭБ, а также 26 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» ликвидирует формирования ВСУ в «кольце» в Красноармейске
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 21 украинской бригаде и двум штурмовым полкам ВСУ.
В городе Красноармейске ДНР штурмовики 2-й армии вели ликвидацию окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка населенного пункта Ровное.
Российские бойцы отразили шесть атак на бронетехнике двух украинских бригад и штурмового полка из района села Гришино ДНР, предпринятой для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 50 боевиков, танк и два бронетранспортера М113.
В Димитров штурмовики 51-й армии продолжили наступление в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Российские бойцы сорвали пять попыток бригады морской пехоты ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении при поддержке бронетехники. Уничтожены до 25 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.
С 15 по 21 ноября в районах городов Красноармейск и Димитров ВСУ потеряли свыше 1700 военнослужащих, два танка, 30 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.
Всего за неделю в зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 3165 военнослужащих, четыре танка, 39 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ.
«Восток» наступает в Запорожской и Днепропетровской областях
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение шести бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 1790 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась двух танков, девяти боевых бронированных машин, 64 автомобилей, семи орудий полевой артиллерии, четырех станций РЭБ и трех складов боеприпасов.
Группировка «Днепр» продавила линию обороны противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар четырем бригадам.
ВСУ потеряли порядка 550 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, 81 автомобиль, семь орудий полевой артиллерии, 46 станций РЭБ, 28 складов боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы сил ПВО, ракетных войск и артиллерии
За неделю ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS и две пусковые установки РСЗО MLRS.
Средства противовоздушной обороны сбили:
- четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS;
- четыре крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow»;
- 15 управляемых авиационных бомб,
- четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 1089 БПЛА самолетного типа.
Силы и средства Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.