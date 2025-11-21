Главное из брифинга Минобороны 15 — 21 ноября 2025 года: сводка за неделю

В Димитров штурмовики 51-й армии продолжили наступление в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Российские бойцы сорвали пять попыток бригады морской пехоты ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении при поддержке бронетехники. Уничтожены до 25 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.