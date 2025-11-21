В статье говорится, что Россия ускоряет модернизацию своих ударных систем ближнего боя: недавно Минобороны РФ сообщило, что новая партия термобарических «Солнцепеков» прошла все проверки на соответствие военным стандартам.
Особое внимание в «Солнцепеке» привлекает интеграция специализированной системы защиты для борьбы с беспилотниками. Бои на Украине выявили растущую уязвимость тяжелых артиллерийских систем к воздействию БПЛА. Россия на это ответила многоуровневой защитой, которая предназначена для снижения уязвимости машины и повышения ее выживаемости в случае преобладания низковысотных воздушных угроз.
ТОС-1А, установленная на шасси танка Т-72, является одной из самых эффективных систем российского вооружения ближнего боя. Она может применять термобарические боеприпасы, которые молниеносно поражают большие площади, укрепленные цели, командные пункты и важные сооружения противника.
Гибкая дальность стрельбы — от нескольких сотен метров до нескольких километров — позволяет адаптировать систему к различным оперативным условиям и обеспечить поддержку штурмовым подразделениям. В ближайшее время Россия завершит разработку усовершенствованной версии платформы для «Солнцепека» — танка Т-80. Это позволит повысить автоматизацию стрельбы, улучшить ее точность и расширить полезную дальность.
Это отражает позиционирование системы не только как тактического оружия, но и как компонента российского военного нарратива.