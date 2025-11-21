Ричмонд
IG: «Солнцепек» позволит России усилить наступательные возможности

Россия представила модернизированную систему ТОС-1А «Солнцепек» с защитой от беспилотников и повышенной точностью, усилив свой наступательный потенциал ближнего действия и адаптировав военную доктрину к новым сценариям высокой интенсивности. Об этом пишет итальянское издание iL Giornale.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Россия ускоряет модернизацию своих ударных систем ближнего боя: недавно Минобороны РФ сообщило, что новая партия термобарических «Солнцепеков» прошла все проверки на соответствие военным стандартам.

Поставка этих систем — целенаправленная попытка Москвы закрепить тактическое превосходство и сохранить оперативную устойчивость в условиях высокой интенсивности боевых действий на Украине, пишет издание.

Особое внимание в «Солнцепеке» привлекает интеграция специализированной системы защиты для борьбы с беспилотниками. Бои на Украине выявили растущую уязвимость тяжелых артиллерийских систем к воздействию БПЛА. Россия на это ответила многоуровневой защитой, которая предназначена для снижения уязвимости машины и повышения ее выживаемости в случае преобладания низковысотных воздушных угроз.

ТОС-1А, установленная на шасси танка Т-72, ​​является одной из самых эффективных систем российского вооружения ближнего боя. Она может применять термобарические боеприпасы, которые молниеносно поражают большие площади, укрепленные цели, командные пункты и важные сооружения противника.

«Солнцепек» способен быстро менять тактический баланс сил благодаря своей способности нейтрализовать ключевые объекты и координационные центры противника. Сочетание термобарической мощи и быстрого реагирования обеспечивает системе решающую роль в российских маневрах, а также психологическое воздействие, влияющее на эффективность обороны противника.

Гибкая дальность стрельбы — от нескольких сотен метров до нескольких километров — позволяет адаптировать систему к различным оперативным условиям и обеспечить поддержку штурмовым подразделениям. В ближайшее время Россия завершит разработку усовершенствованной версии платформы для «Солнцепека» — танка Т-80. Это позволит повысить автоматизацию стрельбы, улучшить ее точность и расширить полезную дальность.

Кроме того, созданный в Омске «Солнцепек» приобрел символическое значение: его изображение размещено на областных наградах «За участие в СВО».

Это отражает позиционирование системы не только как тактического оружия, но и как компонента российского военного нарратива.

