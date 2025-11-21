После ракетного удара ВСУ в Воронеже обнаружили взрывоопасные элементы

Днем 18 ноября ВСУ выпустили по Воронежу четыре ракеты ATACMS американского производства. Все они были сбиты, а на местах их пуска в Харьковской области Украины впоследствии уничтожили две пусковые установки и личный состав. В Воронеже в результате атаки никто не пострадал. Обломками ракет были повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также — частное домовладение.