Белоусов поздравил ВС РФ с освобождением Купянска и еще четырех пунктов

«В упорных в боях с противником военнослужащие, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уверенно продвигаются вперед, показывая пример стойкости и упорства», — привели его слова в Минобороны.
Глава ведомства отметил, что в результате решительных действий ВС РФ противник понес потери и отступил.
«Вы с честью продолжите выполнять боевые задачи, приближая нашу победу», — подчеркнул Белоусов.
Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.Читать дальше