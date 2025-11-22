Трамп: Зеленскому придётся одобрить план США по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придётся одобрить план Вашингтона по украинскому урегулированию.
Об этом американский лидер сказал в пятницу 21 ноября.
«Мы считаем, что у нас есть способ добиться мира, ему придется его одобрить», — заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, добавив, что Зеленский должен «действовать быстрее».
Накануне СМИ опубликовали 28 пунктов мирного плана Соединённых Штатов. Что в них входит, читайте здесь на KP.RU.
Президент России Владимир Путин высказал мнение, что мирный план США по Украине может быть положен в основу урегулирования конфликта.
В то же время Зеленский записал видеообращение, в котором заявил о сложном выборе и давлении в связи с американским планом урегулирования конфликта. Позже западные СМИ опубликовали информацию о том, что большинство украинских политических фигур, кроме Зеленского, положительно оценили план США.