МО: Четыре украинских БПЛА уничтожены над Ростовской областью и Крымом

Российские силы противовоздушной обороны отразили попытку атаки ВСУ на два российских региона, которая была предпринята при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства РФ.
«С 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по два БпЛА над территориями Ростовской области и Республики Крым», — сказано в релизе Минобороны.
Ранее сообщалось, что два человека госпитализированы после падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани.
Также сообщалось, что за три часа вечером в четверг 20 ноября было уничтожено 11 беспилотников самолётного типа.
Как мгновенная реакция командира спасла жизни российских бойцов в момент атаки БПЛА, читайте здесь на KP.RU.