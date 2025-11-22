Ричмонд
МО: Четыре украинских БПЛА уничтожены над Ростовской областью и Крымом

Российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на два региона РФ.

Российские силы противовоздушной обороны отразили попытку атаки ВСУ на два российских региона, которая была предпринята при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства РФ.

«С 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по два БпЛА над территориями Ростовской области и Республики Крым», — сказано в релизе Минобороны.

Ранее сообщалось, что два человека госпитализированы после падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани.

Также сообщалось, что за три часа вечером в четверг 20 ноября было уничтожено 11 беспилотников самолётного типа.

Как мгновенная реакция командира спасла жизни российских бойцов в момент атаки БПЛА, читайте здесь на KP.RU.

