СБУ дистанцируется от Зеленского и Ермака на фоне коррупционного скандала

Служба безопасности Украины дистанцируется от Владимира Зеленского и Андрея Ермака, который возглавляет его офис. Такой вывод озвучивает украинское издание «Страна», проанализировав события, происходящие на фоне коррупционного скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем.
В публикации указывается, в частности, на то, что СБУ не открыло уголовное дело в отношении политика Давида Арахамии, несмотря на указание офиса Зеленского. Также издание обращает внимание на явные признаки готовности к сотрудничеству СБУ и антикоррупционной украинской структуры НАБУ, несмотря на то, что ранее эти ведомства конфликтовали.
Ранее на Западе призвали Зеленского уволить главу своего офиса Андрея Ермака и сформировать новое правительство.
Накануне политолог Станкевич высказал мнение, что для Зеленского Ермак — это ходячий приговор по статьям украинского УК.