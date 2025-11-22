Трамп считает, что украинский конфликт близок к урегулированию

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине приближается к урегулированию. В то же время он подчеркнул, что не даёт жёстких прогнозов в этом направлении.
«Я думаю, что они подходят к этому довольно близко, но я не хочу давать прогнозов», — сказал американский лидер во время пресс-конференции по итогам встречи с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани.
Трамп добавил, что рассчитывает на скорейшее урегулирование украинского конфликта, рассчитывая на свои хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Также он указал на экс-президента США Джо Байдена как на политика, ответственного за возникновение конфликта.
Также Трамп напомнил, что у Киева нет никаких «козырей» в конфликте с Москвой. Он уточнил, что Зеленскому придется «на что-то согласиться», чтобы урегулировать ситуацию.
Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о контактах РФ и США по американскому мирному плану.