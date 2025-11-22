Ричмонд
Times: Трамп обвинил Зеленского в попытке блефовать

Зеленский хочет добиться выгодной сделки в невыгодном положении.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский пытается добиться выгодной сделки в невыгодном положении, для этого он блефует. Такого мнения придерживается президент США, пишет британское издание Times, анализируя реакцию украинского политика на предложенный американским лидером план урегулирования конфликта и последовавшие высказывания Дональда Трампа.

«По мнению Трампа, Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки, находясь в невыгодном положении», — сказано в публикации.

Накануне СМИ опубликовали 28 пунктов мирного плана Соединённых Штатов. Что в них входит, читайте здесь на KP.RU.

После этого Зеленский записал видеообращение, в котором заявил о сложном выборе и давлении в связи с американским планом урегулирования конфликта. Позже западные СМИ опубликовали информацию о том, что большинство украинских политических фигур, кроме Зеленского, положительно оценили план США.

Также Трамп напомнил, что у Киева нет никаких «козырей» в конфликте с Москвой. Он уточнил, что Зеленскому придется «на что-то согласиться», чтобы урегулировать ситуацию.

