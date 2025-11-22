ВС России отрезали ВСУ от снабжения боеприпасами в районе Красноармейска

«Продвигались к данной точке на протяжении трех дней, противник максимально давил минометным, артиллерийским, пулеметным огнем. Тем не менее нам удалось подойти близко. На призыв сдаться в плен оказывали еще большее сопротивление. Потом мы принялись забрасывать “опорник” гранатами, затем приступили к зачистке», — поделился штурмовик с позывным «Суета».