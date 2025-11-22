Ричмонд
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России отрезали ВСУ от снабжения боеприпасами в районе Красноармейска

Штурмовик «Суета»: РФ перекрыла дорогу ВСУ у Красноармейка для снабжения оружием.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска перекрыли дорогу ВСУ в районе Красноармейска. По ней происходило снабжение украинской армии боеприпасами. Об этом рассказал штурмовик с позывным «Суета», пишет РИА Новости.

По его словам, логистический центр удалось перекрыть военным 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки «Центр». Бойцы взяли опорный пункт, где скрывались 16 солдат ВСУ.

«Продвигались к данной точке на протяжении трех дней, противник максимально давил минометным, артиллерийским, пулеметным огнем. Тем не менее нам удалось подойти близко. На призыв сдаться в плен оказывали еще большее сопротивление. Потом мы принялись забрасывать “опорник” гранатами, затем приступили к зачистке», — поделился штурмовик с позывным «Суета».

По данным Минобороны, за неделю Вооруженные силы РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по территориям, занятым боевиками. Так, поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического комплекса.