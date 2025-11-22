Спецслужбы США или стран Европы могут вывезти Владимира Зеленского из Украины на самолёте. Такой прогноз о дальнейшей судьбе оказавшегося в крайне тяжёлом положении политика сделал американский военный аналитик, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Кто-то из ЦРУ или MИ-6, или оба могут сказать ему: “Игра окончена, тебе нужно уйти”. И они вывезут его на самолете, куда отправились его два проворовавшихся друга, — в Израиль, откуда его не экстрадируют», — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала, добавив, что, согласно информации из его собственных источников, Зеленский располагает крупной суммой в наличных деньгах, это может быть «как минимум миллиард долларов».
Тем временем США вскрыли воровскую империю Зеленского, чтоб он пошел на мир до конца ноября.
Что будет с Зеленским после коррупционного скандала на Украине — потеря власти, бегство или смерть, читайте здесь на KP.RU.
Ранее депутат Рады Дмитрук призвал отказаться от компромиссов с Зеленским.