«Центр» уничтожил свежие резервы ВСУ на красноармейском направлении

«Расчеты операторов ударных FPV-дронов подразделения беспилотных систем группировки войск “Центр” поддержали штурмовые группы и уничтожили позиции формирований ВСУ вместе с живой силой противника на красноармейском направлении СВО. Противник на данной линии боевого соприкосновения бросает новые необученные резервы, но расчеты ударных дронов группировки ежедневно поддерживают действия штурмовых подразделений и уничтожают живую силу и позиции ВСУ», — говорится в сообщении.