Бойцы «Востока» уничтожили блиндажи и пехоту ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили блиндажи и живую силу противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Экипажи танков группировки войск “Восток” нанесли точные удары по выявленным блиндажам противника в районе населенного пункта Гуляйполе. Операторы разведывательных дронов обнаружили замаскированные укрытия и в режиме реального времени передали координаты экипажам танков, обеспечив точный выход на огневые позиции. В результате боевой работы с закрытых огневых позиций уничтожены опорные пункты и блиндажи противника, а также живая сила, находившаяся внутри», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили об обнаружении и уничтожении пехоты противника в районе населенного пункта Гуляйполе операторами ударных дронов группировки.