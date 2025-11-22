Бойцы «Востока» уничтожили блиндажи и пехоту ВСУ в Запорожской области

«Экипажи танков группировки войск “Восток” нанесли точные удары по выявленным блиндажам противника в районе населенного пункта Гуляйполе. Операторы разведывательных дронов обнаружили замаскированные укрытия и в режиме реального времени передали координаты экипажам танков, обеспечив точный выход на огневые позиции. В результате боевой работы с закрытых огневых позиций уничтожены опорные пункты и блиндажи противника, а также живая сила, находившаяся внутри», — говорится в сообщении.