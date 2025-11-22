Военные чиновники ВСУ, в том числе полковник медслужбы, подозреваются в хищении денег, выделенных США на борьбу со СПИДом на Украине. Также в число подозреваемых входит глава неправительственной организации, информирует РИА Новости со ссылкой на материалы украинских судов.
Сообщается, что речь идёт о присвоении не менее 6,5 млн гривен (эквивалент $160 тыс.), предназначенных для проведения тестов на ВИЧ/СПИД. Тестирование должно было проводиться по линии международной программы PEPFAR, однако указанные услуги фактически не оказывались.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ заражаются ВИЧ и гепатитом С из-за переливания непроверенной крови в полевых условиях.
Также сообщалось, что американцы ставили опыты на солдатах ВСУ, заражая их ВИЧ и подсаживая на наркотики.
Тем временем на Украине бушует коррупционный скандал. Сайт KP.RU разобрал его причины и следствия.