ВСУ подозревают в хищении выделенных США на борьбу со СПИДом денег

Сообщается, что речь идёт о присвоении не менее 6,5 млн гривен (эквивалент $160 тыс.), предназначенных для проведения тестов на ВИЧ/СПИД. Тестирование должно было проводиться по линии международной программы PEPFAR, однако указанные услуги фактически не оказывались.