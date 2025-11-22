Стрелок из подразделения группировки «Войск» смогли взять крупный опорный пункт ВСУ под Гаем Днепропетровской области. Бойцы справились за 15 минут. Об этом рассказал военный с позывным «Чита», пишет РИА Новости.
Украинские боевики попытались оказать сопротивление, однако атака ВС РФ была стремительной и слаженной. План ВСУ провалился. Россия «отработала» быстро.
«Заходили тремя группами — по 15 человек на мотоциклах: двое — с флангов, одна — по центру. Все быстро, буквально доли секунды. Они нас не ожидали, у них там два пулемётчика было. Шесть боевиков всего», — добавил боец «Чита».
За неделю ВС РФ освободили 16 населенных пунктов. В том числе Новоселовка, Ставки, Масляковка и Ямполь в Донецкой Народной Республике. Кроме того, был освобожден Купянск.