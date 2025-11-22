«Военнослужащие подразделений беспилотных систем 68-й мотострелковой дивизии группировки войск “Запад” сорвали очередную попытку боевиков ВСУ осуществить подвоз личного состава и боеприпасов на бронетехнике в зоне проведения СВО в Харьковской области», — сообщили в МО РФ.
Уточняется, что операторы БПЛА при помощи FPV-дрона атаковали американский бронетранспортер М113, «пытавшийся прорваться в район одного их населенных пунктов Купянского района».
«Применяя ударные дроны-камикадзе по автомобильной технике наши дроноводы срывают ротации и подвоз боеприпасов противника», — дополнили в оборонном ведомстве.
В четверг президент России Владимир Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что российские войска освободили Купянск.