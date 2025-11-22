В шести районах Ростовской области уничтожены беспилотники ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Ростовской области. Все произошло в ночь на субботу, 22 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Уточняется, что БПЛА были сбиты в Усть-Донецком, Октябрьском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. В городе Миллерово пострадали административное здание и техника на прилегающей территории. В хуторе Треневка того же района повреждения получили частный дом (выбиты стекла), хозяйственная постройка и гараж.
Губернатор также уведомил об отсутствии пострадавших.
Напомним, в ночь на пятницу, 21 ноября, российские системы ПВО нейтрализовали 33 украинских беспилотника. Все аппараты были самолетного типа.