Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13 беспилотников сбили над Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и еще восемь регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 13 из них — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Кроме того, 16 БПЛА сбили над Ростовской областью, по 15 — над Самарской и Саратовской, по три — над Волгоградской и Курской, два — над Белгородской и один — над территорией Брянской области, уточнили в оборонном ведомстве.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что вражеские беспилотники сбили в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. Повреждения получило административное здание и техника, частный дом, хозпостройка и гараж.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше