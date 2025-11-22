13 беспилотников сбили над Крымом

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 13 из них — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Кроме того, 16 БПЛА сбили над Ростовской областью, по 15 — над Самарской и Саратовской, по три — над Волгоградской и Курской, два — над Белгородской и один — над территорией Брянской области, уточнили в оборонном ведомстве.
Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что вражеские беспилотники сбили в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. Повреждения получило административное здание и техника, частный дом, хозпостройка и гараж.