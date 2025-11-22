Силы ПВО за ночь сбили 69 беспилотников над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 69 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи 22 ноября дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении военного ведомства.
Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Ростовской области — там ликвидировали 16 дронов. Кроме того, 15 БПЛА уничтожили над Самарской и Саратовской областями, 13 — над территорией Республики Крым. Вдобавок три БПЛА было уничтожено над Волгоградской и Курской областями, два — над Воронежской областью и по одному — над Белгородской и Брянской областями.
Напомним, средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, в городе Миллерово пострадали административное здание и техника на прилегающей территории.