Силы ПВО за ночь сбили 69 беспилотников над регионами России

Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Ростовской области — там ликвидировали 16 дронов. Кроме того, 15 БПЛА уничтожили над Самарской и Саратовской областями, 13 — над территорией Республики Крым. Вдобавок три БПЛА было уничтожено над Волгоградской и Курской областями, два — над Воронежской областью и по одному — над Белгородской и Брянской областями.