ФСБ нашла схрон ВСУ с химическим оружием под Красноармейском в ДНР

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев сообщил, что за время проведения спецоперации нашли десятки украинских схронов с отравляющими веществами и кустарные химические боеприпасы, а в прошлом году около Авдеевки обнаружили химическую лабораторию для производства таких веществ.