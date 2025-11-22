ФСБ нашла схрон ВСУ с химическим оружием под Красноармейском в ДНР

В зоне проведения специальной военной операции под Красноармейском Донецкой Народной Республики (ДНР) выявлен тайник украинских военных с самодельными боеприпасами для дронов, начиненными боевыми отравляющими веществами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
По данным службы, схрон был найден в блиндаже военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе совместных оперативно-боевых мероприятий ФСБ России и органов военной контрразведки Центрального военного округа.
В тайнике обнаружили самодельные взрывные устройства в виде лабораторных пробирок с запрещенным веществом хлорпикрин, заряды пластита и емкости с бензином. При подрыве такие конструкции превращаются в боевое отравляющее вещество удушающего действия — фосген.
Как установило следствие, приказы на изготовление и боевое применение изъятого химического оружия в отношении военных российской армии отдавал командир мотопехотной бригады ВСУ капитан Сергей Филимонов.
СК России уже возбудил уголовные дела по статьям о приготовлении к преступлению, организации преступления, применении запрещенных методов ведения войны и убийстве.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев сообщил, что за время проведения спецоперации нашли десятки украинских схронов с отравляющими веществами и кустарные химические боеприпасы, а в прошлом году около Авдеевки обнаружили химическую лабораторию для производства таких веществ.