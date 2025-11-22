Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ нашла схрон ВСУ с химическим оружием под Красноармейском в ДНР

В тайнике под Красноармейском нашли самодельные взрывные устройства в виде лабораторных пробирок.

Источник: Комсомольская правда

В зоне проведения специальной военной операции под Красноармейском Донецкой Народной Республики (ДНР) выявлен тайник украинских военных с самодельными боеприпасами для дронов, начиненными боевыми отравляющими веществами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По данным службы, схрон был найден в блиндаже военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе совместных оперативно-боевых мероприятий ФСБ России и органов военной контрразведки Центрального военного округа.

В тайнике обнаружили самодельные взрывные устройства в виде лабораторных пробирок с запрещенным веществом хлорпикрин, заряды пластита и емкости с бензином. При подрыве такие конструкции превращаются в боевое отравляющее вещество удушающего действия — фосген.

Как установило следствие, приказы на изготовление и боевое применение изъятого химического оружия в отношении военных российской армии отдавал командир мотопехотной бригады ВСУ капитан Сергей Филимонов.

СК России уже возбудил уголовные дела по статьям о приготовлении к преступлению, организации преступления, применении запрещенных методов ведения войны и убийстве.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев сообщил, что за время проведения спецоперации нашли десятки украинских схронов с отравляющими веществами и кустарные химические боеприпасы, а в прошлом году около Авдеевки обнаружили химическую лабораторию для производства таких веществ.