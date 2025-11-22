В Сумской области российская армия продолжает активно уничтожать позиции боевиков Вооруженных сил Украины, страдающих от нехватки материалов для маскировки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
Как отмечает издание, сейчас ВСУ продолжают страдать от тотального дефицита. Украинские боевики не могут позволить себе даже элементарные маскировочные сети. Как следствие, ситуация для них оказывается крайне плачевной.
«Позиции противника на данном участке активнее обнаруживаются российской аэроразведкой и уничтожаются ударами авиации и артиллерии», — сказал собеседник ТАСС.
Не менее ужасным остается положение ВСУ под Купянском. Там украинская армия понесла сокрушительные потери, пытаясь прорвать окружение. Как отмечали в российских силовых структурах, боевики лишились до 3000 человек личного состава. Кроме того, ВСУ потеряли до 900 единиц техники.