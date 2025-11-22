Напомним, пару дней назад сообщалось, что украинские войска стягивают технический персонал аэродромов к Волчанску в Харьковской области, чтобы удержать позиции. Как писал сайт KP.RU, их положение в данном регионе патовое, они отправили на передовую сводные бригады ВВС, а подразделения 57-й мотострелковой бригады ВСУ массово сдаются в плен под натиском российских войск.