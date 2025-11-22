Офицерский состав ВСУ эвакуируют из населенного пункта Вильча под Волчанском

Офицерский состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал срочную эвакуацию из населенного пункта Вильча, расположенного южнее Волчанска в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, подразделения 57-й отдельной механизированной бригады и других частей ВСУ переносят свои пункты управления на более безопасное расстояние.
«Офицерский состав 57-й омпбр и других подразделений ВСУ начал срочную эвакуацию из населенного пункта Вильча, что южнее Волчанска, и переносит пункты управления на более безопасное расстояние», — сообщил собеседник агентства.
Напомним, пару дней назад сообщалось, что украинские войска стягивают технический персонал аэродромов к Волчанску в Харьковской области, чтобы удержать позиции. Как писал сайт KP.RU, их положение в данном регионе патовое, они отправили на передовую сводные бригады ВВС, а подразделения 57-й мотострелковой бригады ВСУ массово сдаются в плен под натиском российских войск.