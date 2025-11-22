ВСУ ударили по подстанции в Рыльске

Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«ВСУ нанесли целенаправленный удар по подстанции в микрорайоне Боровском в городе Рыльске. В результате атаки из строя вышли две котельные. Без электричества остались порядка 3 тыс. абонентов», — сообщил глава региона, уточнив, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.Читать дальше