ВСУ ударили по подстанции в Рыльске

«ВСУ нанесли целенаправленный удар по подстанции в микрорайоне Боровском в городе Рыльске. В результате атаки из строя вышли две котельные. Без электричества остались порядка 3 тыс. абонентов», — сообщил глава региона, уточнив, что, по предварительной информации, пострадавших нет.