ВСУ ударили по подстанции в Рыльске

КУРСК, 22 ноября. /ТАСС/. ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске Курской области. Без электроснабжения остались порядка 3 тыс. человек.

Источник: Reuters

Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«ВСУ нанесли целенаправленный удар по подстанции в микрорайоне Боровском в городе Рыльске. В результате атаки из строя вышли две котельные. Без электричества остались порядка 3 тыс. абонентов», — сообщил глава региона, уточнив, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

