Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Самарской области сообщил подробности атаки БПЛА с погибшими

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о трагических последствиях атаки БПЛА на Сызрань: два человека погибли, двое пострадали.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере МАХ сообщил о вражеской атаке беспилотников на промышленные предприятия региона. По его словам, целями стали объекты топливно-энергетического комплекса.

«С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли 2 человека. Это невосполнимая потеря для всех нас», — написал губернатор.

Федорищев выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что правительство Самарской области окажет всю необходимую помощь, включая материальную.

Также сообщается о двух пострадавших, которым оказывается необходимая медицинская помощь.

На данный момент на местах происшествия работают экстренные службы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше