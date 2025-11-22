Губернатор Самарской области сообщил подробности атаки БПЛА с погибшими

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере МАХ сообщил о вражеской атаке беспилотников на промышленные предприятия региона. По его словам, целями стали объекты топливно-энергетического комплекса.
«С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли 2 человека. Это невосполнимая потеря для всех нас», — написал губернатор.
Федорищев выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что правительство Самарской области окажет всю необходимую помощь, включая материальную.
Также сообщается о двух пострадавших, которым оказывается необходимая медицинская помощь.
На данный момент на местах происшествия работают экстренные службы.