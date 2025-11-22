Ричмонд
+13°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России поразили пять украинских антенн управления БПЛА в Константиновке

ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Операторы БПЛА «Южной» группировки войск обнаружили и уничтожили пять антенн управления БПЛА ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Разведчики 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили пункт управления беспилотных летательных аппаратов противника и передали координаты расчётам беспилотных систем “Молния”…, операторы беспилотных систем уничтожили пять антенн управления БпЛА противника, лишив его связи с их БПЛА», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что операторы беспилотных систем «Молния» 72-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили и пункт управления БПЛА противника в населённом пункте Константиновка.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше