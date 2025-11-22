ВС России поразили пять украинских антенн управления БПЛА в Константиновке

«Разведчики 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили пункт управления беспилотных летательных аппаратов противника и передали координаты расчётам беспилотных систем “Молния”…, операторы беспилотных систем уничтожили пять антенн управления БпЛА противника, лишив его связи с их БПЛА», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что операторы беспилотных систем «Молния» 72-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили и пункт управления БПЛА противника в населённом пункте Константиновка.
