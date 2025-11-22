Неразорвавшиеся боевые блоки ракет уничтожат под Воронежем днем 22 ноября

Неразорвавшиеся боевые блоки ракет «ATACMS» уничтожат СНТ Дальние сады днем 22 ноября, сообщила в правительстве Воронежской области.
С 4:30 полиция оцепила территорию леса и нескольких улиц СНТ, чтобы исключить присутствие посторонних. Граждан призывают отложить прогулки по территории леса. За 15 секунд до подрыва будет включена локальная система оповещения на ближайшем предприятии.
Власти просят воронежцев отнестись с пониманием и строго соблюдать указания сотрудников полиции и взрывотехников:
«Сохраняйте спокойствие, не выходите на улицу и не возвращайтесь на участки до официального разрешения утром 23 ноября. Это важное условие вашей личной безопасности».
Кроме того, 22 ноября с 13:00 до 15:00 будет временно ограничено движение транспорта по улице Острогожской от АЗС «Роснефть» до поворота на СНТ «Дальние сады».