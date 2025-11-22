Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Сызрани сообщил, что город поддержит родных погибших при атаке дронов

Глава администрации Сызрани Сергей Володченков пообещал полную поддержку семьям, потерявшим близких при падении обломков беспилотников.

Источник: Telegram-канал Сергея Володченкова

Свое обращение градоначальник опубликовал в Telegram-канале, комментируя ночной инцидент.

«Сегодня ночью была совершена вражеская атака БПЛА на промышленные предприятия города. Силами ПВО атака была отражена. К глубокому сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Мои соболезнования семьям и близким погибших. Невосполнимая и горькая потеря для нас. Окажем всю необходимую помощь и поддержку», — отметил Володченков.

Ранее утром 22 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил подробности происшествия. По его словам, беспилотники пытались нанести удар по стратегическим объектам топливно-энергетического комплекса. «Со скорбью информирую, что в Сызрани два человека погибли в результате падения БПЛА», — написал глава региона в мессенджере Max.

Трагедия в Сызрани стала частью масштабной атаки дронов на Самарскую область. Всего, силами ПВО над регионом было сбито 15 дронов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Местные власти организуют необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше