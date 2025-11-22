Глава Сызрани сообщил, что город поддержит родных погибших при атаке дронов

Свое обращение градоначальник опубликовал в Telegram-канале, комментируя ночной инцидент.
«Сегодня ночью была совершена вражеская атака БПЛА на промышленные предприятия города. Силами ПВО атака была отражена. К глубокому сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Мои соболезнования семьям и близким погибших. Невосполнимая и горькая потеря для нас. Окажем всю необходимую помощь и поддержку», — отметил Володченков.
Ранее утром 22 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил подробности происшествия. По его словам, беспилотники пытались нанести удар по стратегическим объектам топливно-энергетического комплекса. «Со скорбью информирую, что в Сызрани два человека погибли в результате падения БПЛА», — написал глава региона в мессенджере Max.
Трагедия в Сызрани стала частью масштабной атаки дронов на Самарскую область. Всего, силами ПВО над регионом было сбито 15 дронов.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Местные власти организуют необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.