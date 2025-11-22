Кимаковский: ВС РФ фактически вышли на окраины Гуляйполя

Он добавил, что группировка «Восток» идет широким фронтом. На некоторых участках на запорожском направлении российские силы продвинулись более чем на 10 км. «Группировка “Восток” на данном участке наступала не только в районе воды, что само по себе тяжело, она наступала в гору, то есть там, если смотреть ландшафт перед Гуляйполем, скажем так, есть возвышенности, и мы наступали фактически в гору», — заключил Кимаковский.