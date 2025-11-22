ВС России освободили Новое Запорожье в Запорожье и Звановку в ДНР

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи, поставленные перед ней в рамках проведения специальной военной операции. На этот раз были освобождены населенные пункты Новое Запорожье в Запорожской области и Звановка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.