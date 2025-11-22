«Отражены пять атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ», — сообщили в ведомстве.
Штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный, Горняк и западной промзоне Красноармейска. За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены до 250 военнослужащих противника, два бронетранспортера и два орудия полевой артиллерии.
В населенном пункте Димитров штурмовые отряды 51-й армии освободили 22 здания, продолжая наступательные действия. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери ВСУ составили более 510 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.
20 ноября в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск «Центр» освободила район Шахтерский в Красноармейске ДНР. В ведомстве уточнили, что в настоящее время Российская армия проверяет дороги и прилегающую территорию района на наличие взрывоопасных предметов, при этом уничтожая их при помощи накладных зарядов.