ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ в районе Красноармейска

20 ноября в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск «Центр» освободила район Шахтерский в Красноармейске ДНР. В ведомстве уточнили, что в настоящее время Российская армия проверяет дороги и прилегающую территорию района на наличие взрывоопасных предметов, при этом уничтожая их при помощи накладных зарядов.