ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ в районе Красноармейска

Российские военные отразили пять попыток ВСУ деблокировать окруженную группировку в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики (ДНР) за прошедшие сутки. Об этом 22 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Отражены пять атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный, Горняк и западной промзоне Красноармейска. За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены до 250 военнослужащих противника, два бронетранспортера и два орудия полевой артиллерии.

В населенном пункте Димитров штурмовые отряды 51-й армии освободили 22 здания, продолжая наступательные действия. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери ВСУ составили более 510 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

20 ноября в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск «Центр» освободила район Шахтерский в Красноармейске ДНР. В ведомстве уточнили, что в настоящее время Российская армия проверяет дороги и прилегающую территорию района на наличие взрывоопасных предметов, при этом уничтожая их при помощи накладных зарядов.