На месте падения БПЛА в городе Миллерово работают экстренные службы

Стала известна дополнительная информация об ущербе от БПЛА в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В городе Миллерово Ростовской области, на месте падения БПЛА, работают правоохранители и взрывотехники. Эту информацию 22 ноября опубликовали в группе VK АО «Донэнерго».

По данным компании, около полуночи из-за БПЛА оказались повреждены административное здание и спецтехника филиала АО «Донэнерго» Миллеровские межрайонные электрические сети.

— Выбиты стекла, частично повреждены кузова автомобилей. Персонал филиала не пострадал, — говорится опубликованном сообщении.

Напомним, ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что прошедшей ночью в ходе атаки БПЛА в городе Миллерово пострадали «административное здание и техника во дворе».

Всего же в течение прошедшей ночи в регионе ликвидировали 16 беспилотников. Воздушную атаку отразили в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах.

