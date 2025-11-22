Белоусов рассказал о бегстве ВСУ в ДНР

22 ноября Минобороны РФ обнародовало видеозапись взятия под контроль российскими войсками Звановки. На кадрах запечатлен штурм села и захват пленных в одном из разрушенных домов. Отмечается, что установление контроля над селом позволило еще больше осложнить положение украинского гарнизона в Северске. В сообщении ведомства также указано, что мужество российских военнослужащих дало возможность блокировать усилия украинских сил по налаживанию путей сообщения с подразделениями ВСУ, удерживающими поселок.