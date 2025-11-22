Воронежцы услышали взрывы при уничтожении обломков ракет в «Дальних садах»

В Воронеже сегодня днем, 22 ноября, прошли операции по ликвидации опасных находок. В садоводческом товариществе «Дальние сады» на окраине города саперы подорвали боевые части американских ракет ATACMS, которые были сбиты над городом 18 ноября. Жители города услышали взрывы. Об этом они рассказали в соцсетях.