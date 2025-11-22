Ричмонд
Воронежцы услышали взрывы при уничтожении обломков ракет в «Дальних садах»

Специалисты подорвали боевые части сбитых 18 ноября американских ракет ATACMS.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Воронеже сегодня днем, 22 ноября, прошли операции по ликвидации опасных находок. В садоводческом товариществе «Дальние сады» на окраине города саперы подорвали боевые части американских ракет ATACMS, которые были сбиты над городом 18 ноября. Жители города услышали взрывы. Об этом они рассказали в соцсетях.

Один взрыв прозвучал в после 14.00, второй — приблизительно был произведен в 14:30. Перед подрывом были включены предупреждающие сирены, о чем сообщили местные жители. Власти заранее уведомили население о предстоящих работах.

В целях безопасности из близлежащих домов была проведена эвакуация, приостановлена подача газа и электричества. Также были временно изменены и приостановлены несколько автобусных маршрутов.

