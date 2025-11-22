Над регионами России сбили девять украинских БПЛА

«22 ноября текущего года в период с 12:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — сказали там.
