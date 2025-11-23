Ричмонд
Губернатор Севастополя сообщил об отражении налета БПЛА

В Севастополе работает ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. Он уточнил, что, по предварительным данным, над акваторией Черного моря сбиты три беспилотника.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении в Telegram-канале Развозжаев написал, что гражданские объекты не пострадали. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытии.

Ранее губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге в городе. Предупреждение об угрозе атаки БПЛА вечером 22 ноября действовало и в Тульской области.

