Развожаев: Три украинских БПЛА уничтожены над морем недалеко от Севастополя

Российские силы ПВО отражают попытку ВСУ атаковать объекты на территории Севастополя, уже сбиты три украинский беспилотника. Об этом информировал губернатор Михаил Развожаев. Чиновник уточнил, что все БПЛА уничтожены над акваторией Чёрного моря.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбиты три БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега», — написал губернатор в Telegram-канале, добавив, что ни один гражданский объект в городе не был повреждён.
Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и не покидать безопасных укрытий.
Напомним, беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью в ночь на 22 ноября.
Ранее в городе Миллерово Ростовской области 22 ноября около полуночи из-за БПЛА оказались повреждены административное здание и спецтехника филиала АО «Донэнерго» Миллеровские межрайонные электрические сети.