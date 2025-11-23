Сенатор Грэм* изменил позицию по украинскому плану Трампа: вот что он теперь думает

Американский сенатор Линдси Грэм*, который ранее призывал президента США Дональда Трампа внести поправки в предложенный план украинского урегулирования, изменил свою позицию и публично высказал одобрение действий американского лидера.
Сенатор написал в социальной сети Х пост, в котором выразил уверенность, что президент Трамп будет подталкивать обе стороны конфликта к установлению мира и в конечном итоге обеспечит Украине суверенное государство.
При этом экс-премьер Британии Джонсон жестко высказался против плана США: он назвал его «полной капитуляцией друзей Украины».
Накануне Трамп призвал Зеленского принять мирный план США или бороться до разрыва сердца.
Как план Трампа расколол Запад и поставил Украину к стене, читайте здесь на KP.RU.
*Внесён в список террористов и экстремистов в РФ.