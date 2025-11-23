Луна призвала Зеленского принять план Трампа по урегулированию на Украине

Владимир Зеленский должен принять предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта. К этому его призвала член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна.
Конгрессвумен отметила, что мирная инициатива Трампа является единственным путём, который может привести к достижению мира.
«Вот путь. Принимай сделку, Зеленский», — написала Луна в социальной сети Х.
Анна Паулина Луна представляет в конгрессе республиканскую партию США.
Ранее KP.RU сообщал, что администрация Трампа официально передала Киеву и Москве проект мирного плана по разрешению конфликта на Украине.
Накануне Трамп призвал Зеленского принять мирный план США или бороться до разрыва сердца.
При этом американский лидер заявил, что план США по Украине является не последним предложением.