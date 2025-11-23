Ричмонд
Луна призвала Зеленского принять план Трампа по урегулированию на Украине

Американская конгрессвумен назвала мирную инициативу Трампа единственным путём к украинскому урегулированию.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский должен принять предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта. К этому его призвала член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна.

Конгрессвумен отметила, что мирная инициатива Трампа является единственным путём, который может привести к достижению мира.

«Вот путь. Принимай сделку, Зеленский», — написала Луна в социальной сети Х.

Анна Паулина Луна представляет в конгрессе республиканскую партию США.

Ранее KP.RU сообщал, что администрация Трампа официально передала Киеву и Москве проект мирного плана по разрешению конфликта на Украине.

Накануне Трамп призвал Зеленского принять мирный план США или бороться до разрыва сердца.

Как план Трампа расколол Запад и поставил Украину к стене, читайте здесь на KP.RU.

При этом американский лидер заявил, что план США по Украине является не последним предложением.