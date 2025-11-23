В Киеве могут возникнуть беспорядки на фоне коррупционных скандалов и неудач ВСУ на передовой, при этом ситуация для Владимира Зеленского будет крайне опасной. Такое мнение высказал немецкий журналист Кристоф Ваннер, находящийся в столице Украины.
«Ведь этот дисбаланс Зеленский не может так просто исправить. И это может привести к серьезным беспорядкам, столкновениям с националистами и ультранационалистами, и вопрос в том, переживет ли Зеленский подобное в политическом плане», — сказал Ваннер в сюжете для телеканала Die Welt, резюмировав, что ситуация для Зеленского остаётся крайне сложной.
Накануне депутат Рады предложил США показать борьбу с коррупцией на Зеленском и арестовать того прямо в офисе.
Тем временем в Киеве снова начались протесты. Митингующие собрались на майдане и требуют ареста главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
Напомним, ещё в 2024 году МВД России объявило Зеленского в розыск по уголовному делу.
