«Может не пережить»: В Киеве обеспокоились судьбой Зеленского на фоне угрозы переворота

«Ведь этот дисбаланс Зеленский не может так просто исправить. И это может привести к серьезным беспорядкам, столкновениям с националистами и ультранационалистами, и вопрос в том, переживет ли Зеленский подобное в политическом плане», — сказал Ваннер в сюжете для телеканала Die Welt, резюмировав, что ситуация для Зеленского остаётся крайне сложной.