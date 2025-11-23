Трамп назвал предложенный план украинского урегулирования не окончательным

План достижения мира в зоне украинского конфликта может быть доработан и скорректирован. Такое развитие событий допустил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Американский лидер сказал об этом во время беседы с журналистами, когда ему был задан вопрос, является ли представленный США мирный план по Украине финальным предложением.