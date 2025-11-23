Трамп назвал предложенный план украинского урегулирования не окончательным

План достижения мира в зоне украинского конфликта может быть доработан и скорректирован. Такое развитие событий допустил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Американский лидер сказал об этом во время беседы с журналистами, когда ему был задан вопрос, является ли представленный США мирный план по Украине финальным предложением.
«Нет», — кратко ответил политик, не вдаваясь в подробности возможных изменений.
Накануне стало известно, что администрация Трампа официально передала Киеву и Москве проект мирного плана по разрешению конфликта на Украине.
При этом президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к мирным переговорам, однако предварительно нужно провести детальный анализ предлагаемого плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
Также российский лидер допустил, что мирный план США по Украине может быть положен в основу урегулирования конфликта.
В то же время Германия, Франция и ряд других европейских стран планируют переписать мирный план США по урегулированию на Украине до объявленного американским президентом Дональдом Трампом дедлайна. Европейские политики хотят преподнести переписанный документ как конструктивное обновление и таким образом пытаются выиграть время для киевского режима, чтобы он смог разработать новые условия прекращения огня с Россией.
Ранее Трамп обозначил дедлайн для принятия Киевом решения по мирному плану США, отметив, что он считает 27 ноября подходящей датой для принятия Украиной условий сделки.
При этом бывший премьер Британии Борис Джонсон жестко высказался против плана США: он назвал его «полной капитуляцией друзей Украины».
Также сообщалось, что на Западе сочли план Трампа угрозой срыва изъятия российских активов, которое уже длительное время планируют в ЕС.
Тем временем Трамп обратился к Зеленскому и призвал его принять мирный план США или бороться до разрыва сердца.