Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде потребовали немедленного ареста Зеленского

Депутат украинской Рады потребовал немедленно арестовать Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Единственным способом заставить Владимира Зеленского следовать плану урегулирования украинского конфликта является его немедленный арест. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Получить мир от Зеленского можно только одним способом: наденьте на него наручники», — написал депутат в Telegram-канале.

Напомним, администрация Трампа официально передала Киеву и Москве проект мирного плана по разрешению конфликта на Украине.

После этого Зеленский записал видеообращение, в котором заявил о сложном выборе и давлении в связи с американским планом урегулирования конфликта. Позже западные СМИ опубликовали информацию о том, что большинство украинских политических фигур, кроме Зеленского, положительно оценили план США.

Тем временем Трамп обратился к Зеленскому и призвал его принять мирный план США или бороться до разрыва сердца.