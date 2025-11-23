Шестеро военнослужащих ВСУ сдались в плен группировке «Запад» за сутки

«За сутки потери противника составили 8 минометов и 6 наземных робототехнических комплексов. 6 военнослужащих ВСУ сдались в плен. Расчетами ПВО сбиты в воздухе 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 17 тяжелых квадрокоптеров», — сказал он.
Кроме того, Бигма проинформировал, что бойцы группировки уничтожили 13 станций радиоэлектронной борьбы, 29 пунктов управления БПЛА и 3 терминала спутниковой связи Starlink.
