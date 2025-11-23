Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестеро военнослужащих ВСУ сдались в плен группировке «Запад» за сутки

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Запад» взяли в плен шестерых украинских военных за минувшие сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: AP 2024

«За сутки потери противника составили 8 минометов и 6 наземных робототехнических комплексов. 6 военнослужащих ВСУ сдались в плен. Расчетами ПВО сбиты в воздухе 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 17 тяжелых квадрокоптеров», — сказал он.

Кроме того, Бигма проинформировал, что бойцы группировки уничтожили 13 станций радиоэлектронной борьбы, 29 пунктов управления БПЛА и 3 терминала спутниковой связи Starlink.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше