Артиллеристы «Севера» отразили контрнаступление ВСУ в Сумской области

«Артиллерийские подразделения мотострелкового полка при формировании буферной зоны на территории Сумской области успешно отразили контрнаступление вооруженных формирований ВСУ в районе одного из населенных пунктов. Зафиксировано ведение артиллерийского огня по живой силе, бронетанковой технике, артиллерийским и минометным подразделениям ВСУ, а также по их фортификационным сооружениям», — сообщили в военном ведомстве, предоставив соответствующие кадры.