Артиллеристы «Севера» отразили контрнаступление ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» отразили контрнаступление противника, поразив его живую силу, бронетехнику, а также артиллерийские и минометные подразделения. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Артиллерийские подразделения мотострелкового полка при формировании буферной зоны на территории Сумской области успешно отразили контрнаступление вооруженных формирований ВСУ в районе одного из населенных пунктов. Зафиксировано ведение артиллерийского огня по живой силе, бронетанковой технике, артиллерийским и минометным подразделениям ВСУ, а также по их фортификационным сооружениям», — сообщили в военном ведомстве, предоставив соответствующие кадры.

Там подчеркнули, что на каждую цель расчет затратил по одному снаряду.

В министерстве отметили, что артиллеристы-мотострелки в ходе выполнения боевых задач также регулярно уничтожают места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов боевиков ВСУ в Сумской области.

«Военнослужащие группировки войск “Север” на достигнутом не останавливаются и продолжают уничтожать все выявленные цели. Ведут сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь по противнику», — добавили там.