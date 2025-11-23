Операторы БПЛА «Востока» сорвали ротацию ВСУ у Доброполья и Гуляйполя

«Операторы ударных БПЛА группировки войск “Восток” нанесли серию точных ударов по автомобильной технике противника в районе населенного пункта Доброполье в Запорожской области. В результате боевой работы расчетов ударных БПЛА сорвана ротация подразделений противника на передовых позициях. Также в районе населенного пункта Гуляйполе поражены транспортные средства ВСУ, задействованные в ротации живой силы и подвозе боеприпасов», — говорится в сообщении.
Также в военном ведомстве проинформировали, что артиллерийские расчеты группировки нанесли огневое поражение по пунктам управления беспилотниками противника. «Противник пытается делать ставку на массовое применение беспилотников, избегая прямых боестолкновений. Поэтому выявление и уничтожение вражеских пунктов управления БПЛА и операторов дронов — одна из приоритетных задач», — подчеркнули в министерстве.